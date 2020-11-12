Son dakika haber! AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ın Covid testi pozitif çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ programı için korona virüs testini yaptıran AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın test sonuçları pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ki Tekirdağ programı öncesinde korona virüs testi yaptıran AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın test sonuçları pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Özcan, "Bugün hastanede yaptırdığım tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. 14 gün boyunca evde karantinada olacağım. Sağlık durumum gayet iyi, merak etmeyin. Kongremize katılamayacağımdan dolayı çok üzgünüm ama kongremiz planlanan yer ve saatte Cuma günü (Yarın) saat 13.30'da Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ