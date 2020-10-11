Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi - Sen) Van Şubesi üyeleri, AK Parti Van İl Başkanlığına gelerek üyelik işlemlerini gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partilerine üye olmak isteyen sendika üyeleri ve ailelerle bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan Türkmenoğlu, kentte üye kayıt işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Aileleri AK Parti'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkmenoğlu, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başlattığımız gönül seferberliği kapsamında üye kayıt çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti misyonunu, görevini ve vizyonunu benimseyip bizimle gönül birliği yapan tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Van'da çok büyük bir katılım söz konusu. Sizleri de bugün aramızda görmekten büyük onur duyduk. Davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Sendika Genel Başkanı Tayyip Dalgın ise ilgi ve alakalarından dolayı Türkmenoğlu ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

Sendikanın İl Başkanı İdris Turan ise Van'da 670 civarında üyelerinin bulunduğunu ve her zaman olduğu gibi bugün de AK Partinin yanında yer aldıklarını ifade etti.