AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "ABD Başkanı'nın açıklamaları siyasi kazanımlar için tarihi olayları politize etmektedir." dedi.

Aydın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan e-muhtırasının yırtılarak çöpe atılmasının 14'üncü yıl dönümü olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu muhtıraya yiğitçe direndiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olayları ile ilgili "soykırım" nitelemesini şiddetle kınadığını da dile getiren Aydın, "Sözde soykırım iddiası, karanlık geçmişleri ile utanmayan ülkelerin ve içimizdeki yandaşlarının sadece siyasi hesaplardan beslenen iftirasıdır." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ermeni vahşetinden kaçan 700 binin üzerinde vatandaşın Batıya göç etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Aydın, Türkiye üzerinde "soykırım" diye bir leke, bir gölge söz konusu olamayacağını belirtti.

Ermenilerin toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Aydın, "ABD Başkanı'nın açıklamaları siyasi kazanımlar için tarihi olayları politize etmektedir." dedi.