Son dakika haber! AK Partili Çalık'tan Wilders'e tepki - Son Dakika

Son dakika haber! AK Partili Çalık'tan Wilders'e tepki

30.10.2020 16:19
Son dakika haber! AK Partili Çalık'tan Wilders'e tepki, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepki göstererek, "Batının faşist zihniyeti, İslam düşmanı politikacısı Wilders, aynı zamanda Avrupa'nın hastalıklı ruh halinin tezahürüdür"...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepki göstererek, "Batının faşist zihniyeti, İslam düşmanı politikacısı Wilders, aynı zamanda Avrupa'nın hastalıklı ruh halinin tezahürüdür" ifadesini kullandı.

Çalık, yazılı açıklamasında, Geert Wilders'in yine İslam'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hadsiz, çapsız, densiz, insanlık düşmanı provokatör, sen kimsin de böyle bir paylaşım yapıyorsun? Kutsal kitabımıza, Peygamberimize, değerlerimize ve liderimize saldırıda bulunan batının faşist zihniyeti, İslam düşmanı politikacısı Wilders, aynı zamanda Avrupa'nın hastalıklı ruh halinin tezahürüdür. Son paylaşımında Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V.) bir kez daha hedef alan haysiyetsiz şeref yoksunu Wilders, bilsin ki dün olduğu gibi bugün de hastalıklı zihinlere karşı mücadelemiz sürecektir."

Geert Wilders, Faşist, Avrupa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AK Partili Çalık'tan Wilders'e tepki - Son Dakika


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