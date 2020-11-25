Son dakika haber | AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu
25.11.2020 12:45
Son dakika habere göre Basın açıklamasına katılan kadınlar Pankart tutan kadınlar AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner'in konuşması MERSİN - Mersin'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için bir araya geldi.
Basın açıklamasına katılan kadınlar
Pankart tutan kadınlar
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner'in konuşması MERSİN - Mersin'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için bir araya geldi. arti binası önünde toplanan kadınlar, üzerinde kadına yönelik şiddete dikkati çeken ifadelerin yer aldığı döviz taşıdı.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.
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