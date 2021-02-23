Ak Partili Zengin'e hakaret iddiasına bir gözaltı - Son Dakika
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Ak Partili Zengin'e hakaret iddiasına bir gözaltı

23.02.2021 01:43

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Mert Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Mert Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.  Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da  ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"

- İstanbul

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ak Partili Zengin'e hakaret iddiasına bir gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ak Partili Zengin'e hakaret iddiasına bir gözaltı - Son Dakika
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