Ak Partili Zengin'e hakaret iddiasına bir gözaltı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Mert Y. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"

- İstanbul