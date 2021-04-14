Son dakika haber! Ak Portföy'den salgın sonrasına yatırım yapan Turizm ve Seyahat Fonu

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Fonu, salgın sonrası dünyada öne çıkması beklenen online rezervasyon, otelcilik, turizm, seyahat ve hava yolu şirketlerine yatırım fırsatı sunuyor.

Ak Portföy'den yapılan açıklamaya göre, salgın sonrasında, ertelenen turizm ve seyahat harcamalarının dünya çapında hızla yükselmesi bekleniyor.

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Fonu, salgın sonrası dünyada öne çıkması beklenen online rezervasyon, otelcilik, turizm, seyahat ve havayolu şirketlerine yatırım için fırsat sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Ak Portföy'ün sektörde birçok ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Sektörün en yenilikçi kurumu olarak, dünyada pandeminin bitişi sonrası oluşabilecek trendlere karşılık veren Turizm ve Seyahat Fonumuzu tasarruf sahipleriyle buluşturduk. Ertelenen ihtiyaçlardan yola çıkarak seyahat motivasyonunun arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda seyahat sektörünün pandemi dönemi sonrasında hiç olmadığı kadar önem kazanacağı görüşündeyiz. Turizm sektörü farklı hizmet bileşenlerinden oluşuyor ve beraberinde birçok alanı da içine alıyor." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcıların, pandemi sonrası gelecek planlarına odaklandığını görüyoruz"

Ersarı, Ak Portföy Turizm ve Seyahat Fonu'nun, Kovid-19 sonrası dünyada öne çıkması beklenen online rezervasyon, otelcilik, turizm, seyahat ve hava yolu şirketlerine yatırım için "benzersiz" bir fırsat sunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ak Portföy Turizm ve Seyahat Fonumuz, Airbnb, Uber, booking.com, TripAdvisor gibi yeni nesil seyahat kültürünü yaratan şirketlere Hilton, Marriot, Wyndham gibi uluslararası otel zincirlerine, Lufthansa, Air France, THY, Pegasus gibi büyük hava yolu şirketlerine, TAV Havalimanları, DO & CO gibi havacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yatırım yapıyor. Kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemler kademeli olarak son bulduğunda bu alandaki şirketlerin giderek daha fazla ön plana çıkacağına inanıyoruz.

Portföy yönetiminin merkezinde her zaman yatırımcı var. Yatırımcıların, bu dönemde pandemi sonrası gelecek planlarına odaklandığını görüyoruz. Değişen yatırımcı ihtiyaçlarını çok yakından izliyoruz. Bu da, sürekli yaşayan, gelişen bir ürün ve hizmet evrenine sahip olmamızı sağlıyor. Özellikle temalı fonlarımız yatırımcılarımızdan yoğun ilgi görüyor. Ak Portföy olarak biz de yatırım fonlarımızın tasarruf sahiplerine güçlü değer önermeleri sunmasını çok önemsiyoruz. Türkiye'de yepyeni bir alana yatırım fırsatı sunan bu değerli temanın da tasarruf sahiplerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz."