Son dakika haber: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın anne- babasına 'hakaret' ve 'tehdit' davası - Son Dakika

ANKARA'da, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet hakkında 'Şenel'in manevi hatırasına hakaret', anne ve babasına yönelik de 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulup, 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada '?kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gidilmezken sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verildi.