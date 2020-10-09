Akar: "(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Akar: '(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için... - Son Dakika

İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları

Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı