Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

07.04.2021 18:00

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video telekonferans yöntemiyle görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video telekonferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlayan tatbikatlar nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans yöntemi ile görüştü. Türkiye ve Azerbaycan'ı, gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduğunu söyledi.

Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün süren çatışmalar sonunda şanlı bir zafer kazandığını aktaran Bakan Akar, "Tek millet, iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenen kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi, çelikleşti. Bunu bütün dünya gördü. 'Tek Vatan' diye adlandırdığınız harekat planının başarıyla sonuçlanmasıyla Türk'ün yumruğu Ermeni'nin başına indi. 30 yıldan beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.Kazanılan başarıdan dolayı Azerbaycan'ı bir kez daha kutlayan Bakan Akar, "Azerbaycan ordusunun çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık" diye konuştu.İşgal altından kurtarılan topraklarda hayatın en kısa sürede normalleşmesinin önemine değinen Bakan Akar, "Bunların olması için bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Bunun için de bölgenin mayın ve el yapımı patlayıcıdan temizlenmesi gerekir. Bölgeye biz arkadaşlarımızı gönderdik. Çalışıyorlar. Aynı zamanda karşılıklı eğitim kapsamında Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu işi öğrendiler ve katkı sağlıyorlar. İnşallah en kısa zamanda orayı temizleyip hayatın normalleşmesine en büyük katkıyı sağlayacaklar" ifadesini kullandı. Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Kış-2021 Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, yeni başlayan Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı'nın çok önemli olduğunu söyledi.Bakan Akar, bu iki tatbikat ile Türkiye-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri  arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve birlikte çalışabilirliği daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve toprağımızın dış tehditlere ve tehlikelere karşı savunulması bizim için çok önemli. Bu konuda bizim hazır olmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan'ın hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi         
19:05
Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım         
18:07
ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu         
17:52
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti         
17:09
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 19:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei