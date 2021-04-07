Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video telekonferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlayan tatbikatlar nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans yöntemi ile görüştü. Türkiye ve Azerbaycan'ı, gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduğunu söyledi.