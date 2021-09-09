Son dakika haber! Akar: "(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na katıldı. (4)

Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Akar: "(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz."