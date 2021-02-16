Son dakika haber! Akar: "Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak" - Son Dakika

Son dakika haber! Akar: "Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak"
16.02.2021 15:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Akar: "Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir.
Akar: "Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak"
Terör, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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