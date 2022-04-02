Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu

02.04.2022 14:16

Son dakika 3. sayfa haberi: Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda yanan araç alevlere teslim oldu.

Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda yanan araç alevlere teslim oldu.

Olay, Malkara ilçesi D110 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mazot almak için istasyona giren hafif ticari araç bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araca kısa sürede müdahale ettiler.

Yangın sonrasında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Akaryakıt istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


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