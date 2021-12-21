Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kameraya yansıdı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8'inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonunun LPG pompası, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ile AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmazken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bölgede bulunan bir okulda öğrenciler, bir patlama riskine karşı önce okul bahçesine, ardından da servislerle evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)