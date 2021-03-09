TSE onaylı koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

TSE onaylı koronavirüs tedbirleri

09.03.2021 11:23
TSE onaylı koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Koronavirüse ilişkin son dakika haberlerinde TSE onaylı tedbirler dikkat çekti. Petrol Ofisi akaryakıt şirketi olarak açıklama yaptı: "Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylıdır."

Akaryakıt şirketi Petrol Ofisi, koronavirüse yönelik aldığı tedbirlerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylandığını duyurdu. Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "İnsan sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da küresel tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

'Covid-19 Risk Değerlendirmesi', 'Kuruluş Pandemi Planı', 'Covid-19 Kaynaklı Atıkların Yönetimi Talimatı', 'Hijyen ve Sanitasyon Planı', 'Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları-Talimatları', 'Günlük Hijyen Denetleme Formları', 'Koronavirüs Önlemleri', 'Afiş, Poster Bilgilendirme Yazıları' gibi birçok başlıkta inceleme ve denetimlerde bulunan TSE'nin değerlendirmelerinden, Petrol Ofisi tam not aldığını açıkladı. Şirket, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

"TÜM TEDBİRLERİ EKSİKSİZ UYGULUYORUZ"

Petrol Ofisi'nde insan sağlığın her zaman en öncelikli konu olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda, insan sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da küresel tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de henüz ilk pandemi vakası açıklanmadan tüm hazırlıklarımızı, tedariklerimizi tamamlayıp, planlarımızı oluşturmuştuk. İlk günden bu yana, çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve toplum sağlığı odağı ile oluşturduğumuz plan kapsamında tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası ile uygulamaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistem ile çalışanlarımız, bayilerimiz ve hatta ailelerinin sağlıklarını eş zamanlı takip ediyoruz."

"SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Şiper, "Süreç içinde yaşanan tüm gelişmeleri yakında izleyerek, gerekli tüm güncellemeleri 'tedbirli' olarak yapıyoruz. Bu kadar imtina ile yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların, yurdun dört bir yanındaki tesislerimiz ve istasyonlarımızda TSE'nin yürüttüğü kapsamlı ve titiz denetlemeleri sonrasında sertifikalandırılması, bizler için özel bir önem taşıyor. Ayrıca TSE'nin COVID-19 sertifikalandırmalarında hem yaygınlık, hem de büyüklük olarak sektörümüze öncülük etmekten de mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

HER AY 4 BİN KİŞİYE PCR TESTİ YAPTIRIYORUZ

Alınan önlemler kapsamında merkez ofis, terminaller, fabrika ve bölge müdürlüklerinde düzenli olarak PCR testlerine devam ettiklerine de değinen Şiper, "Her hafta iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımıza PCR testi yaptırıyoruz. Bu suretle bir ay içinde 4 binin üzerinde test yapılmış oluyor. Pandemi sonrasını da düşünerek, geleceğe yönelik tesislerimiz ve istasyonlarımıza ilişkin çalışmaları da bugünden yürütüyoruz" dedi.


TSE onaylı koronavirüs tedbirleri

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Petrol Ofisi, Koronavirüs, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSE onaylı koronavirüs tedbirleri - Son Dakika


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