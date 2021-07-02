Akaryakıt yüklü tanker 3 parçaya bölündü: Ankara-Samsun kara yolunda ulaşım 2 saat aksadı - Son Dakika

Akaryakıt yüklü tanker 3 parçaya bölündü: Ankara- Samsun kara yolunda ulaşım 2 saat aksadı

-Vali ve belediye başkanı kaza yerinde inceleme yaptı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şarampole devrilen akaryakıt yüklü tankerin 3 parçaya bölündüğü kazada, sürücü ölümden döndü. Patlama riskine karşı çift taraflı ulaşıma kapatılan Ankara-Samsun kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kırıkkale'nin Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 06 EK 663 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle akaryakıt dolu tanker 3 parçaya bölündü. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tanker 3 parçaya bölündü

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, patlama riskine karşı Ankara-Samsun D-200 kara yolunu araç trafiğine kapattı. 2 saatlik kapatılan yolda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri de tankere su tutarak önlem aldı. Tankerdeki benzin ve mazot hortumlarla başka bir tankere yüklendi. Yapılan çalışmanın ardından yol yeninden araç trafiğine açıldı.

"Yol 2 saat tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Sezer, "Bugün saat 13 civarında tek taraflı bir kaza söz konusu oldu. Burası Ankara-Kırıkkale arası Irmak mevkii. Zannediyorum dikkatsizlik yada başka bir nedenden dolayı şoför yaralı olduğu için kazanın da sebebini bilemiyoruz. Tabi burada patlama riskine binaen yaklaşık 2 saattir yolumuz tedbir amaçlı kapatıldı. Hem itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalıştı. Emniyet ekiplerimiz güvenlik tedbiri aldı. Diğer taraftan da yakıtın sızma ve çevreye zarar verme riskine karşıda Tüpraş'tan ekiplerimiz gelip buraya gelip gerekli tedbirleri aldı. Şuanda yakıt tankeri boşaltılıyor. Trafikte normal seyrine dönmek üzere. Şimdi Ankara istikametini de arkadaşlar biraz daha rahatlatacaklar. Geçmiş olsun en azından şoförümüzün hayati tehlikesi yok" dedi.