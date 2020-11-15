Son dakika haber... Akay: "Apartmanlar 'kentsel otel' değil, yaşam alanları olmalı" - Son Dakika

Son dakika haber... Akay: "Apartmanlar 'kentsel otel' değil, yaşam alanları olmalı"

15.11.2020 10:02
Son dakika haber... Akay:

Son dakika haberler... Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Apartmanları, bir 'kentsel otel' olmaktan çıkarıp yaşam alanları haline dönüştürmemiz lazım" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Apartmanları, bir 'kentsel otel' olmaktan çıkarıp yaşam alanları haline dönüştürmemiz lazım" dedi.

Seyhan Belediyesi, ilçe merkezi ve kenar mahallelerde park yenileme, geliştirme ve yeni park oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Koza Mahallesinde 2 Nolu Çocuk Dinlenme Parkı ile Sakarya Mahallesindeki dinlenme parklarının yenileme, genişletme, yeşil alan düzenlemesi ve çocuk oyun gruplarını ekleme çalışması devam ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla özellikle apartmanların yoğun olduğu bölgelerde park alanları oluşturuluyor. Tellidere Mahallesinde apartmanların yoğun olduğu 72083- 72126 sokaklarının kesiştiği alanda yeni park yapımı hız kazandı. Yine apartmanların yoğun olduğu Gürselpaşa Mahallesinde de yeni park yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Yalmanlı Mahallesinde futbol sahası ve yeni park inşaatı tamamlandı. Çocuk oyun grupları ekleme çalışması sürüyor. Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesinde de spor gruplarının yer alacağı dinlenme parkının yapımına başlandı.

Başkan Akif Kemal Akay, Seyhanlının yaşam kalitesini daha da artırmak için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. İlçede 237 parkın bulunduğunu belirten Akay, mevcut parkları daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için çalışırken, yeni park yapımına da ağırlık verdiklerini kaydetti. İlçenin kullanılabilecek her metrekaresine değer katmak istediklerini ifade eden Başkan Akay şöyle konuştu:

"Seyhan yıllardır Adana'nın kalbi. Böyle olunca konut ve iş yerlerinin ciddi bölümü zamanla ilçemize yapılmış. Bu yapıların büyük bölümü maalesef belli bir plan içinde yapılmamış. Böyle olunca bir yanda gelişigüzel binalar bir yanda ise adeta 'kentsel otel'e dönüşen apartmanlar oluşmuş. Depreme dayanıksız, mühendislik hizmeti almamış yapılarla ilgili kentsel dönüşüm çalışmamız var. Ancak insanların yaşadığı; işten gelip uyuyup, sabah tekrar kalkıp yeniden işlerine gittiği apartmanları, bir 'kentsel otel' olmaktan çıkarıp yaşam alanları haline dönüştürmemiz lazım. Bu çerçevede bulabildiğimiz ve kullanabilirliği olan her metrekareyi insanların oturup dinlenebileceği, çocuklarının oyun oynayabileceği, ailelerin ikili ilişkilerini geliştirebileceği parklara dönüştürmekte kararlıyız. Tellidere ve Gürselpaşa mahallelerinde yaptığımız bu düşünceye hizmet eden parklara, önümüzdeki süreçte yenilerinin ekleneceğini düşünüyorum." - ADANA

Son dakika haber... Akay: Apartmanlar 'kentsel otel' değil, yaşam alanları olmalı
Son dakika haber... Akay: Apartmanlar 'kentsel otel' değil, yaşam alanları olmalı
Son dakika haber... Akay: Apartmanlar 'kentsel otel' değil, yaşam alanları olmalı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Akay: 'Apartmanlar 'kentsel otel' değil, yaşam alanları olmalı' - Son Dakika


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