Son dakika haber... Akhisarspor ateşle oynuyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Süper Lig adaylarından Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Akhisarspor kümede kalma yarışında ağır yara aldı. Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyip beraberliği yakalayan Ege ekibi buna rağmen yenilgiden kurtulamadı. Bir basamak üzerindeki rakibi Menemenspor'la arasındaki puan farkı 5'e yükselen Akhisarspor bitime 5 maç kala umut tüketti.

Akhisarspor, Adana Demirspor yenilgisiyle birlikte son 3 karşılaşmasından puan alamamış oldu. Yeşil-siyahlılar Ankara Keçiörengücü'ne evinde 2-1, Ankaraspor'a da deplasmanda 4-2 yenilmişti. Müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı bulunduran Akhisarspor kalan 5 müsabakada Adanaspor (D), Altınordu, Altay, GZT Giresunspor (D) ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacak.