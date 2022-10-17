Son dakika haber | Akıllara durgunluk veren trafik terörü: "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım" - Son Dakika
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Son dakika haber | Akıllara durgunluk veren trafik terörü: "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım"

17.10.2022 15:30

Son dakika haberi: - Akıllara durgunluk veren trafik terörü: "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size"KOCAELİ Kocaeli'de seyir halindeki 2 kamyon, trafikte tartıştıkları otomobilin durması için adeta terör estirdi.

- Akıllara durgunluk veren trafik terörü: "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size"

KOCAELİ Kocaeli'de seyir halindeki 2 kamyon, trafikte tartıştıkları otomobilin durması için adeta terör estirdi. İçinde yolcu bulunan otomobili sıkıştırıp, direksiyonu önüne kıran kamyon sürücüleri, "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulundu. O anlar otomobildeki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halindeki 41 AGS 053 plakalı kamyon ile plakası alınamayan bir diğer kamyon, trafikte otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Yağan yağmura aldırış etmeyen iki kamyon şoförü, adeta trafikte terör estirdi. İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü sürekli kesilmek istendi. Otomobilin geçişine de izin vermeyen iki kamyon şoförü, araçlarını otomobilin üzerine sürerek, adeta kazaya davetiye çıkardı. Otomobilin kendini başka bir şeride attığı anlarda kamyon şoförleri, önce sıkıştırıp sonra önüne kırarak durmasını istedi. Öte yandan kamyon şoförlerinden biri otomobil sürücüsüne, "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulundu. Otomobildeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafiği tehlikeye düşüren 2 kamyonun yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

Trafikte o anları görenler şaşkına döndü.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Akıllara durgunluk veren trafik terörü: 'Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım' - Son Dakika

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