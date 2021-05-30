Son dakika haber: Akıma kapılan Kezban'ın kurtarmaya çalışan ağabeyi de hayatını kaybetti - Son Dakika

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde samanlıkta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybeden Kezban Kılıç'ı (25), kurtarmaya çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu ağır yaralanan ağabeyi Mesut Kılıç (27), tedavi gördüğü hastanede, 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 22 Mayıs'ta ilçeye bağlı Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yanındaki samanlıkta elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Kezban Kılıç, bir anda yere yığıldı. Kardeşine yardım etmeye çalışan Mesut Kılıç da akıma kapılarak yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kezban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun'da özel bir hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Mesut Kılıç, 8 gün süren tedavisinde tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.