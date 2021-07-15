Son dakika haber! Akıma kapılıp ölen leyleğin yavrularına jandarma sahip çıktı

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da, elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu ölen leyleğin 2 yavrusu, jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DİYARBAKIR'da, elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu ölen leyleğin 2 yavrusu, jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Lice ilçesindeki kırsal Üçdamlar Mahallesi'ndeki elektrik tellerinde akıma kapılması sonucu ölen leyleğin 2 yavrusu olduğunu öğrenen jandarma, harekete geçti. Üçdamlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 yavru leyleği aldıktan sonra karakola getirerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.



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