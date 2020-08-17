Son dakika haber! Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sivil sanıklardan Kemal Batmaz'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu belirtilen Kemal Batmaz, esasa ilişkin savunma yaptı.

Batmaz, darbe toplantısına katıldığına dair hiçbir sanık ve tanığın beyanda bulunmadığını ileri sürdü.

Uydurma suçlarla ve müşteki avukatlarının yönlendirmesiyle hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının talep edildiğini savunan Batmaz, hazırlanan iddianamede hatalar bulunduğunu öne sürdü.

Yargılama süresince mahkemenin hukuksuz uygulamalarda bulunduğunu iddia eden Batmaz, evrensel hukuk kurallarına uyulmadığını savundu.

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlaması hakkında konuşan Batmaz, söz konusu suçlamaları reddetti. Batmaz, konuyla alakalı ilgili kurumlara yazılan müzekkerelere verilen cevaplarda suç unsuruna rastlanılmadığının anlaşıldığını dile getirdi.

FETÖ ile bağlantılı dernek ve vakıflarda üyeliğinin bulunmadığını belirten Batmaz, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söyledi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Tarla bakmaya geldiğini söylemişti

"Sivil imam" Batmaz, mahkemedeki ilk savunmasını 2 Ağustos 2017'de yapmış ve olay tarihinde diğer sivil sanık Harun Biniş ile tarla bakmak için Kahramankazan'a gittiğini anlatmıştı.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü 143. Filo'daki kameralara yansıyan görüntüleri izletilen Batmaz, kayıtlardaki kişinin kendisi olmadığını ve darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti.

Akıncı Üssü'ndeki darbeye yönelik faaliyetleri yönettiği belirtilen Batmaz'ın, esasa ilişkin mütalaada "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan da 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edilmişti.