Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajının tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, iç kaplamanın, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturduğu belirtildi.

Dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden birinin kullanıldığı montaj işlerinin ardından reaktör binasının yüksekliği 16,95 metreye çıktığının aktarıldığı açıklamada, iç kaplamanın toplamda üç katmandan ve kubbeden oluşacağı, montajı tamamlandıktan sonra da sızdırmazlık açısından test edileceği bildirildi.

Açıklamada, diğer inşaat çalışmalarıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"İkinci ünitede reaktör binasının ve türbin adasının temellerine beton dökümü işleri tamamlanıyor. Üçüncü ünitenin inşaat alanında nükleer ada tesislerinin inşası için temel çukurunun hazırlık işleri kapsamında delme ve kontrollü patlatma çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "İkinci kat iç kaplamanın montajıyla ilk güç ünitesinin inşaatının tamamlanmasına bir adım daha yaklaştık. Reaktör binasının en büyük yapısal elemanlarından biri olan ikinci katmanının iç kaplamasının kaldırılması ve montajının başarıyla tamamlanması, bizim için son derece önemli bir olay. Bir sonraki aşamada, monte edilen yapının demir donatı işleri tamamlanacak, üzerine kalıp yerleştirilerek beton dökülecek." ifadesini kullandı.