Son dakika haberleri! Mahalle savaş alanına döndü... Malatya'da düğünüme niye gelmedin kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Öğrencisini taciz ettiği anısını anlatan Prof. Dr. Celal Şengör için harekete geçildi

Mahalle savaş alanına döndü... Malatya'da düğünüme niye gelmedin kavgası: 3 yaralı

Akraba aileler arasında düğün kavgası 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da akraba iki aile arasında düğün meselesi yüzünden çıkan bıçaklı silahlı kavgada, baba oğulun yanı sıra bir mahalle muhtarı da yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere, Yeşilyurt İlçesi'nde bir mahallenin muhtarı olduğu ileri sürülen R.Y. akşam saatlerinde akraba oldukları belirtilen H.B.G.'nin Kavak Caddesi üzerinde bulunan evine giderek geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir düğün meselesini görüşmek istedi.

Taraflar arasından yapılan görüşme kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu H.B.G. ile oğlu A.G. yaralandı. R.Y.'ninde aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.Y. kendine ait özel araçla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken tabancayla bacaklarından vurulan baba oğul ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler R.Y.'nin aracında yaptığı aramada bir adet tabanca ele geçirdi. Olay yerinde de inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.