Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan amcaoğulları Latif Ertürk (28) ile Ömer Ertürk (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Ertürk, amcaoğlunu bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Latif Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma dahilinde Ömer Ertürk ve babası Halil Ertürk (60) gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)