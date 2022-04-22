Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü

22.04.2022 09:48
Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan amcaoğulları Latif Ertürk (28) ile Ömer Ertürk (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Ertürk, amcaoğlunu bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Latif Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma dahilinde Ömer Ertürk ve babası Halil Ertürk (60) gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Alaşehir, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü - Son Dakika


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