Son dakika haber... Akrabalar arasında 'arazi sınırı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında iddiaya göre arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken yaralanan Rasim Kara, Cemile Kara, Gökhan Özdemir, Yılmaz Özdemir ve Ferdi Kargı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Özdemir hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.