Sakarya'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada R.K, F.K, C.K, Y.Ö. ve G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı G.Ö, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından hastaneye gelen G.Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan F.K. ve C.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada acil servis önünde yaralı yakınları arasında yaşanan kısa süreli arbede nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince hastane çevresi ve olay yerinde güvenlik önlemi alındı.