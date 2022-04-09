Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü

09.04.2022 11:46
Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü

Son dakika haberleri: Sivas'ta bir kişi hem akrabası hem de komşusu olan kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Sivas'ta bir kişi hem akrabası hem de komşusu olan kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Haksızlar köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda hem akraba hem de komşu olan Ünal Hasdemir (44) ile H. Hasdemir arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında H. Hasdemir'in silahı ile Ünal Hasdemir'i başından vurup yaraladığı ileri sürüldü. Vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. H. Hasdemir ise gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tarafların eskiden gelen husumetleri bulunduğu ileri sürüldü. - SİVAS

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Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Akrabası olan komşusunu başından vurup öldürdü - Son Dakika


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