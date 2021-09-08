Son dakika haber: Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Yaralanan sürücü ile kız kardeşi Nazlı Yıldız (12), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücünün annesi Arife (48) ile kardeşi Yakup Yıldız 'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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