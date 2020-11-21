Aksaray'da benzin dökülen soba parladı: 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da benzin dökülen soba parladı: 5 yaralı

Benzin dökülerek yakılmak istenen sobanın parlamasının ardından çıkan yangında alevlerin sıçradığı televizyonun patlaması sonucu evin penceresi yerinden sökülüp aşağıya düştü

Can havliyle kendilerini dışarıya atan 5 kişi ölümden döndü

AKSARAY - Aksaray'da evde benzin dökülerek tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı televizyonun da patladığı yangında, evin penceresi yerinden sökülüp aşağıya düştü. Yangından yaralı kurtularak ölümden dönen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali K., sobadaki odun ve kömürleri benzinle tutuşturmak parlama meydana geldi. Alevlerin etrafa saçılması sonucu çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevler içinde kalan televizyonun patlaması sonucu da evin penceresi yerinden sökülüp aşağıya düştü. Evde mahsur kalan aile bireylerinden bazıları balkona çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ev sahibi Mehmet Ali K. (39), eşi Filiz K. ve çocukları Muhammet K. (7), Esma K. ve Gümüş Y. kendilerini son anda dışarıya atmayı başardı. İtfaiye ve sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evdeki yangın ise, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangın sonrası alevlerin ve dumanların yükseldiği dairenin penceresinin yerinden sökülüp aşağıya düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, balkonda yardım isteyen bir kişinin olduğu ve ardından alev ve duman içinde kalan evin penceresinin yerinden sökülüp aşağıya düştüğü görülüyor.