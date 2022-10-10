Son dakika haber... Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

10.10.2022 13:41

Son dakika haberine göre Aksaray'da kiremitleri kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Aksaray'da kiremitleri kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 2. katında yaşayan Cuma Bozlak (77), kiremitleri kontrol etmek için çatıya çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Bozlak, yaklaşık 20 metre yüksekten beton zemine düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozlak'ın cesedi, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bozlak'ın yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaynak: AA

Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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