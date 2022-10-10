Son dakika haber... Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aksaray'da kiremitleri kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Fatih Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 2. katında yaşayan Cuma Bozlak (77), kiremitleri kontrol etmek için çatıya çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Bozlak, yaklaşık 20 metre yüksekten beton zemine düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozlak'ın cesedi, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bozlak'ın yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
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