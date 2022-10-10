Son dakika haber... Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aksaraylı Pazarcı: Millet Ne Kadar Çalışırsa Çalışsın İki Yakası Bir Araya Gelmiyor

Kaynak: AA

Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

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