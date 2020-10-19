Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibini darbettiği ileri sürülen eczane çalışanı gözaltına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki eczanelerde Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında denetim yaptı.
Taşpazar Mahallesi'ndeki bir eczanede tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyen ekibin sorumlusu Can C. (37) ile eczane çalışanlarından Yılmaz K. (56) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz K, Can C'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Can C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri Yılmaz K'yi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Aksaray'da denetim ekibini darbeden kişi gözaltına alındı - Son Dakika