Son dakika haberi: Aksaray'da denetim ekibini darbeden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz K, Can C'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Taşpazar Mahallesi'ndeki bir eczanede tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyen ekibin sorumlusu Can C. (37) ile eczane çalışanlarından Yılmaz K. (56) arasında tartışma çıktı.

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