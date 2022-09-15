Son dakika haber... AKSARAY'DA DEVRİLEN TIR ALEV ALDI: 1 YARALI

AKSARAY'da balata spreyi ve motor yağı yüklü TIR, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrilip alev aldı. Kazada yaralanan sürücüsü Orhan Emek (31), çevredekiler tarafından araç içinden çıkarılarak alevlerin içinde kalmaktan son anda kurtarıldı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Karasu kavşağında meydana geldi. Orhan Emek yönetimindeki 63 ADG 986 plakalı TIR, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR, alev aldı. Kazada yaralanan sürücüsü Emek, çevredekiler tarafından araç içinden çıkartılarak alevlerin içinde kalmaktan son anda kurtarıldı. Bu sırada alevlerin sardığı TIR'da zaman zaman patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince TIR' sürücüsü Orhan Emek, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumumun iyi olduğu öğrenildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.