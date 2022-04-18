Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada - Son Dakika
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Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada

18.04.2022 13:54

Aksaray'da su kanalına düşerek sürüklenen koyunu zabıta ve vatandaşlar kurtardı.

Aksaray'da su kanalına düşerek sürüklenen koyunu zabıta ve vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bedir Muhtar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, su kanalında bir koyunun sürüklendiğini gördü. Kanalın üzerindeki köprüden tuttukları koyunu çıkarmaya çalışan vatandaşlara devriye gezen zabıta ekipleri de yardım etti.

Zabıtanın yardımıyla sudan çıkarılan koyun, veteriner kliniğe götürüldü.

Tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği belirtilen koyunun kurtarılışı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada
Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada
Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada
Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada - Son Dakika


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