Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği - Son Dakika
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Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği

12.03.2022 23:34
Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği

- Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği Aksaray'da kullanılmayan eski cezaevinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

- Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği

AKSARAY - Aksaray'da kullanılmayan eski cezaevinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalıma ile söndürülebildi.

Yangın, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan eski cezaevinde meydana geldi. 1930 yılında yapılan ve tarihi bir geçmişi olan cezaevi yaklaşık 2 yıl kadar önce yeni yapılan cezaevine aktarıldı. Eski cezaevinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına kadar ulaşırken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevler içinde kalan eski cezaevi yangına müdahale ederken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yaptı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 2 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü Aksaray'da eski cezaevinde yangın Aksaray'da eski cezaevinde yangın

Nevşehir, İtfaiye, Aksaray, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği - Son Dakika


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