Kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Tarhan, motosikletin arka koltuğundaki oğulları Mehmet ve Cihan Tarhan ile hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa T. yaralandı.

Aksaray 'ın Eskil ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve babası ile ticari aracın sürücüsü yaralandı.

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