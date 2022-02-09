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AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

09.02.2022 11:17

AKSARAY'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kayan TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kayan TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kanser hastası teyzesi Sıdıka Kestek'i (45) hastaneye götürdüğünü belirten otomobil sürücüsü Mehmet Dabanlı (30), "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR yol ortasına kaymış. Buzlanmadan dolayı frenlerim tutmadı" dedi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Konya kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Asal (51) yönetimindeki 68 BG 682 plakalı ve süt taşınan TIR, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı. Bu sırada Mehmet Dabanlı'nın kullandığı 06 YA 1355 plakalı otomobil de kayarak TIR'a çarptı. Kazada TIR şoförü Mustafa Asal ile otomobildeki Sıdıka Kestek yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanser hastası teyzesi Sıdıka Kestek'i hastaneye götürdüğünü söyleyen Mehmet Dabanlı, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR yolun ortasına kaymış. Buzlanmadan dolayı benim frenler tutmadı ve TIR şoförünü uyarmak için kornaya bastım fakat otomobil durmadı ve TIR'ın altına girdik. Teyzem yaralanarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

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Otomobil, Aksaray, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY'DA HASTANE YOLUNDA KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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