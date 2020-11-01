Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sürücülerden Koyuncu, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan diğer sürücü Dilek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok