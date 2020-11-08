Son dakika haber... Aksaray'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 64 yaşındaki Ali Örs, sevk edildiği Konya'da tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Örs, dün akşam saatlerinde bir konuyu görüşmek üzere muhtarın evine gitti.

Muhtarın evde olmaması nedeniyle geri dönen Örs, yolda karşılaştığı bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan Örs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Örs, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Örs, AA muhabirine, muhtarın evinde giderken köpeğin kendisine sürekli havladığını anlattı.

Örs, "Geri dönerken köpeğin sesi kesildi, sonra birden üzerime atladı. Önce ağzımı ısırdı. Protez dişlerim düştü, çenem ve dudaklarım yırtıldı. Kendimi korumak için kolumu kaldırdım. Bu defa kolum geçti ağzına, kolumu kurtaramadım. Bağırdım, çağırdım ama kimse yoktu. Köpek bir süre sonra kendiliğinden beni bıraktı, gitti." diye konuştu.

Köpeğin saldırı sonrası kolunun omzundan çıktığını ve kolunda kırıklar olduğunu belirten Örs, yüzüne de dikişler atıldığını ifade etti.

Hastanenin ortopedi servisi nöbetçi hekimi Samet Gürses, Ali Örs'ün enfeksiyon hastalıkları açısından tedavisinin yapıldığını belirterek, "Buradaki tedavisi tamamlandıktan sonra hastamızı kırıkları için ameliyat edeceğiz." dedi.