Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

12.03.2022 22:02
Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Aksaray'da eski cezaevinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da eski cezaevinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şifahane Mahallesi'ndeki kullanılmayan cezaevinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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İtfaiye, Aksaray, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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