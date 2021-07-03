Son dakika haber: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Süleyman Özkan (36) kontrolündeki 43 RH 829 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Nazire Oguz (72) ve kocası Mehmet Oguz (71) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazire Oguz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Son Dakika

Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım

Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak

8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı