Son dakika haber: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Süleyman Özkan (36) kontrolündeki 43 RH 829 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Nazire Oguz (72) ve kocası Mehmet Oguz (71) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazire Oguz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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