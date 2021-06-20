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Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika

Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

20.06.2021 13:23
Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinde (POMEM) 391 polis adayı için tören düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinde (POMEM) 391 polis adayı için tören düzenlendi.

POMEM eğitim alanında 26. dönem mezunları için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, emellerinin ve planlarının hiç bitmediği bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Ersoy, Anadolu'ya adım atılan 1071 yılından bu yana hep var olma, tehdit ve tehlikelere karşı uyanık olma mücadelesi verildiğini ifade etti.

Burada devlet olmanın, millet olarak bu toprakları vatan tutmanın ve binlerce yıldır ayakta kalabilmesini sağlamanın kolay bir iş olmadığına dikkat çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Burada var olmak fedakarlık ister, özgüven ister, mücadele ister, azim ister. Dün olduğu gibi bugün de yarın da emperyalizm ve onun karanlık emellerine alet olanlar her zaman birliğimize, bütünlüğümüze, huzurumuza vatanımıza kast etmeye çalışacaklardır. Zaman zaman 'sağ-sol' diyecekler, zaman zaman 'PKK' diyecekler, zaman zaman 'FETÖ' diyecekler. Ama ihanetin kendisi de destekçisi de özü de hep aynı olacak. Kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmaya yönelik tüm saldırılara rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir arada ve bu topraklarda bu vatanda yaşamaya devam edeceğiz. Bugün çok daha güçlü bir ülkenin mensuplarıyız. Kendi kararını veren, özgüvenli, kimseden icazet almayan başarılı ve güçlü bir yönetimiyle, yerli ve milli silahlarıyla sanayisiyle, çok daha sağlam bir Türkiye var."

Ülkenin her noktasında güvenlik güçlerinin hakim, devletin de her noktada vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin dünyanın en güvenilir ve huzurlu ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Başlamak üzere olduğunuz bu kutsal meslek, sizlere kolaylıklar ya da zenginlikler bahşetmeyecek. Yorulacaksınız, üşüyeceksiniz, uykusuz kalacaksınız. Hatta, kendi çocuklarınızın büyüdüğünü bile fark edemeyeceksiniz. Ancak, bu meslek sizlere, onurlu bir gelecek ve şerefli bir hazine verecek. Gaffar Okkan, Fethi Sekin, Önder Güzel'lerin üniformalarını giyeceksiniz. Bu büyük şeref ve onur, milletimizin duasıyla birlikte sizlere güç ve cesaret verecek." dedi.

Dönem birincisi Betül Coşkun Çelebi'nin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından ilk üçe giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.

Öğrencilerin yemin ederek tören geçişi yapmasının ardından kep atımı gerçekleştirildi.

Törene, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin katıldı.

Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray, Şehit, Tören, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika


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