Son dakika haber: Aksaray'da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Aksaray'da terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ağustos ayında FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Aksaray'da terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ağustos ayında FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ağustos ayında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile PKK/KCK'ya üye olmak ve propaganda yapmak suçundan 12 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan TEM ekipleri üç ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ'ye yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si de tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda da 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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