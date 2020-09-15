Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

AKSARAY'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticari yapan şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki daha önce belirlenen adrese yapılan baskında Ömer Kanlı (19), İsa Deveci (20) ve Bekir Ilgın (20) gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 6 bin 770 lira ele geçirildi.
Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:05 - Kaynak: DHA
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