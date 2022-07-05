Ekipler, kent merkezinde belirlenen ikametlere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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