Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

05.07.2022 17:10
Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen ikametlere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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