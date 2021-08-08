Üye Girişi
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı - Son Dakika

Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı

08.08.2021 11:14
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı, System.String[]

Son dakika yaşam haberine göre Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar, orman yangınlarında mağdur olan üretici ve vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 130 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere 133 canlı hayvanı Antalya'nın Korkuteli ilçesine gönderdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar, orman yangınlarında mağdur olan üretici ve vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 130 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere 133 canlı hayvanı Antalya'nın Korkuteli ilçesine gönderdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yangında zarar gören insanları yalnız bırakmamak için bir kampanya başlattı. Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede Tevfik Bozkıl ve Veli Yalvaç isimli vatandaşlar, yangında zarar gören vatandaşlara bir nebzede olsun yardımcı olması için bir kampanya başlattı. Sosyal medyadan duyurusu yapılan bu kampanyaya birçok kişi ilgi gösterirken herkes gücü nispetinde hayvan hibe etti. 130 küçükbaş, 3'te büyükbaş hayvanın toplandığı kampanyada Aksaray Damızlık Keçi Koyun Birliği aracılığıyla koyunlar köylülere dağıtım yapılmak üzere Antalya'nın Korkuteli İlçesine gönderildi.

"Ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Bugün Eskil'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Ülkemizde çok ciddi bir yangın sıkıntısı var, özellikle Güney illerinde. Antalya'da Aydın'da, İzmir'de Muğla'da olmak üzere. can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Can Kaybı olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz yine zorlu bir süreçten geçerken birlik ve beraberlik, dayanışma örneği gösteriyor. Orada yangın söndüren uçaklarımız, helikopterlerimiz, itfaiye ekiplerimiz, can separene çalışan personellerimiz var. Bizde gidip orada bir kova su dökemiyoruz fakat maddi ve manevi olarak hemşerilerimizin yanındayız. Dualarımızla, desteklerimizle, yardımlarımız onların yanındayız. Bugünde Eskil İlçesi'nde böyle bir kampanya var. Tevfik Bozkıl ve Veli Yalvaç ve köy muhtarımızla birlikte bu program düzenlendi. Bizde Aksaray Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Damızlık Koyun Keçi Birliği olarak onların yanındayız. Böyle bir organizasyonu beraber gerçekleştirdik. Şu an için 130 küçükbaş ve 3'te büyükbaş hayvan Eskilli üreticilerden toplandı ve az sonra Antalya'nın Korkuteli İlçesi'ne doğru yola çıkacak. Milli birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bu zor günler geçecektir. Bu günleri atlatacağız, bu ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Küçük bir hediye vermek için güzel bir organizasyon"

Türkiye'de birçok yerde orman yangınları yaşandığını belirte Mustafa Zavlak ise "Yurt dışı organizeleriyle böyle ülkemizi zorda, darda bırakılmak isteniyor. Ülkemiz asla ve asla bunlara müsaade etmeyecek. Ormanlarımız yandığı sürece, oradaki evler, hayvanlar tabiat telef oluyor. Anadolu insanı, çok farklıdır. Bizimde Aksaray'ın Eskil İlçesi özellikle Cumhuriyet mahallemizde Veli Yalvaç ve Tevfik Bozkıl'ın organizesiyle bir kova su dökemezsek de oradaki vatandaşlarımıza bir nebzede olsun yardımda bulunmak için, kendi çaplarında çok güzel bir organizeyle, küçükbaş ve büyükbaş hayvan taleplerinde bulundu. Halkımız esnafımız, çobanlarımız birer koyun verme suretiyle 130 civarında koyun ve 3 adette büyükbaş hayvan olmak üzere 133 hayvanı orada mağdur olan kardeşlerimize küçük bir hediye vermek için bu şekilde bir organize oldular ve hayvanlar toplandı. Şu anda valilimiz, il tarım müdürlüğümüz ve damızlık koyun keçi birliğimizin organizesiyle çok güzel bir program yapıldı. Bu vesileyle Eskil halkının ne kadar kadirşinas bir millet olduğu Anadolu halkının ne kadar kadirşinas bir millet olduğu ortaya çıkıyor. Bu vesileyle yangında can kaybına uğramış vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Yangınla mücadelede bizde destek olmak istedik"

Kampanyayı başlatan Tevfik Bozkıl (39), Antalya'da çıkan yangında dolayı kampanya başlattıklarını belirterek, "Bu kampanyaya kendim, 10 adet koyun hibe ettim. Bunu sosyal medyadan paylaştım. Sağ olsun, duyarlı vatandaşlarımız sayesinde şu an için 130 küçükbaş, 3 adette büyükbaş hayvan topladık. Allah izin verirse bunu bugün Antalya'nın Korkuteli İlçesi'ne götüreceğiz. Bize bu kampanyada destek çıkan vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Eskil Kaymakamlığına ve Mahmut Aktürk Başkanıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Kampanyayı yürüten bir diğer isim olan Veli Yalvaç (30), "Ülkemizde olan yangınlardan dolayı bizde katkıda bulunmak istedik. Eskil'de bir kampanya başlattık bu yangına bir su da sen ol diyerek. Çok şükür Eskil halkımız bayağı bir destek verdi, kısa süre içerisinde. Şu an 130 adet küçükbaş, 3 tanede büyükbaş hayvanımız oldu. Bunları da birazdan, arkadaşların vesilesiyle emanetleri teslim edeceğiz inşallah. Allah herkesin hayrını kabul etsin" diye konuştu. - AKSARAY

Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı
Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı

Korkuteli, Antalya, Aksaray, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 11:08 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı 11:07 Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı
MHP'li Yönter'in 11:03 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba? Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti 10:55 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
11:06 Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı
11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
11:02 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
10:54 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti
10:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Tanju Özcan ile AK Partililer arasındaki yeni polemik çay: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasındaki yeni polemik çay: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
11:22
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı         
11:15
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede         
11:04
Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar         
10:59
Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı         
10:34
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 11:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Aksaray'dan yangın mağdurlarına canlı hayvan yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement