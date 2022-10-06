Son dakika haber... Aksaray jandarma hırsızlığa karşı tarım arazilerinde - Son Dakika
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Son dakika haber... Aksaray jandarma hırsızlığa karşı tarım arazilerinde

06.10.2022 13:24
Son dakika haber... Aksaray jandarma hırsızlığa karşı tarım arazilerinde

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da kış dönemi tarım ürünlerinin hasadının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amaçlı devriye görevinin yanı sıra tarım arazilerinde çiftçileri ziyaret ederek hırsızlığa karşı önlemler alıyor.

Aksaray'da kış dönemi tarım ürünlerinin hasadının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amaçlı devriye görevinin yanı sıra tarım arazilerinde çiftçileri ziyaret ederek hırsızlığa karşı önlemler alıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte meydana gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla tarım arazilerine indi. Geceleri bölgede devriye görevinin yanı sıra tarlalarda birebir üreticileri ziyaret eden jandarma ekipleri, meydana gelebilecek hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı bilgiler veriyor. Hırsızlığa karşı alınması gereken önlemleri de anlatan jandarma ekipleri, özellikle kış dönemi hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çiftçilere ürünlerini tarlalarda ve açık alanlarda bırakmamaları, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıların yanı sıra broşürler dağıtılarak bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Aksaray jandarma hırsızlığa karşı tarım arazilerinde - Son Dakika

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