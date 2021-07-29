Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, ilçede D.A. isimli kadının uyuşturucu madde kullandığını tespit edince, D.A'yı takibe aldı.
D.A'nın, O.A'nın kullandığı araca binmesi üzerine araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile D.A'nın evinde yapılan aramada 6 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika