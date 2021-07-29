Şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile D.A'nın evinde yapılan aramada 6 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, ilçede D.A. isimli kadının uyuşturucu madde kullandığını tespit edince, D.A'yı takibe aldı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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