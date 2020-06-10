Son dakika haber | Akşener: "Bugünün acil eylem planı, iç piyasanın canlandırılması olmalıdır"
Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kürsüdeki konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kürsüdeki konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:24 Kaynak: AA
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