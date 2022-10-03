Son dakika haber: Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor

03.10.2022 15:47

Son dakika haber: Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor Şehit eşi Asuman İlbaş: "Eşim Kürt, ama devleti için kendini feda etti;

Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor

Şehit eşi Asuman İlbaş:

"Eşim Kürt, ama devleti için kendini feda etti; gurur duyuyorum eşimle"

"HDP, Kürtleri temsil etmiyor"

-"Bizim gibi vatan sever Kürtler olduğu sürece onlar hiçbir zaman devlet kuramayacaklar"

SİİRT - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce, 4 Ekim 2008'de düzenlenen saldırıda şehit olan Siirtli Piyade Onbaşı Davut İlbaş, şehadetinin 14. yılında mezarı başında anıldı.

Hakkari Şemdinli Aktütün baskınında şehit düşen Davut İlbaş, şahadetinin 14. yılında mezarı başında eşi ve çocuğunun dualarıyla anıldı. Eşinin acısını ilk gün ki gibi yüreğinde taşıdığını dile getiren Asuman İlbaş, bu acının telafisinin olmadığını söyleyerek, tüm şehit ailelerine sabırlar diledi.

İlbaş, "Bugün 3 Ekim, eşimin ölüm yıldönümü, aradan 14 yıl geçti. Eşimi ziyaret ettim, aradan 14 yıl geçti acısı halen ilk gün ki gibi yüreğimizde, hiç unutulmaz. İnsanın annesi, babası, akrabaları ölüyor hiçbir acı eş acısı gibi değil. Yıllar geçti ama acısı halen yüreğimizde. O acıyı yaşayan biliyor. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bütün şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Bu terör belasından kurtulmamız lazım, inanıyorum bir gün bu terör belası kalmayacak. Yıllardır eşimin acısıyla yaşıyorum. Çocuklarıma bakarak eşimi görüyorum. Çok zor Allah kimseye yaşatmasın. Ben buradan terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

"HDP, Kürtleri temsil etmiyor"

HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil etmedi" diyen şehit eşi İlbaş, "Bende bir Kürt kızı olarak, bir Kürt gelini olarak; eşimde bir Kürt şehidi olarak eşimde bir Kürt şehidi olarak eşim Kürt, ama devleti için kendini feda etti. Gurur duyuyorum eşimle. Bizi temsil etmiyorlar bunu da bilsinler. Onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Bizim gibi vatan sever Kürtler olduğu sürece onlar hiçbir zaman devlet kuramayacaklar. Eşimi aldılar, 3 evladım var. Onlar, babalarının yerine mücadele edecekler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor - Son Dakika

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